Biella, strade dissestate, il Comune testa la piastra a infrarossi FOTO VIDEO

Il problema delle buche sulle strade di Biella è da tempo al centro delle segnalazioni dei cittadini. Oggi mercoledì 25 febbraio, in corso Europa, l’amministrazione comunale ha effettuato una prova tecnica insieme a una ditta specializzata che ha presentato un innovativo metodo di ripristino dell’asfalto con l'utilizzo di una piastra a infrarossi. Alla dimostrazione, oltre ai tecnici del settore, erano presenti anche rappresentanti dei Comuni limitrofi, tra cui Candelo, Vigliano e Pralungo, interessati a valutare l’efficacia dell’intervento.

A spiegare nel dettaglio il procedimento è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Cristiano Franceschini. “La parte iniziale è il riscaldamento della parte ammalorata – ha spiegato –. La seconda parte è la raschiatura, la pulizia e la riposizionatura dell’asfalto stesso. Lo si riscalda per poterlo rimodellare, riposizionare e capire quanto asfalto manca”.

Il sistema consente di intervenire in modo mirato: una volta individuata la quantità necessaria di materiale, si procede con l’applicazione di un’emulsione che funge da aggrappante prima della stesura del nuovo asfalto.

“Prima di aggiungere l’asfalto nuovo – prosegue Franceschini – c’è l’emulsione, che serve da legante. A quel punto sanno quanto asfalto aggiungere e viene posato questo micro tappetino. Successivamente il nuovo asfalto viene battuto con il rullo e sigillato nei contorni, nel perimetro”.

Secondo quanto illustrato durante la prova, il metodo permetterebbe anche un risparmio di materiale e una maggiore durata dell’intervento.

“Si risparmia anche in bitume e risorse – ha sottolineato l’assessore – perché si mette la quantità giusta di materiale e non si continua a tappare buchi che dopo qualche pioggia vanno via”.

L’obiettivo dell’amministrazione è individuare soluzioni più efficaci e durature rispetto alle tradizionali “toppe” che spesso cedono nel giro di poco tempo, soprattutto dopo precipitazioni intense o sbalzi termici.