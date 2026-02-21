Ponderano, all'asta un immobile comunale

Il Comune di Ponderano ha indetto il secondo esperimento d’asta pubblica per l’alienazione di un immobile ereditato in Via Navellana n. 8. La gara si svolgerà il 13 aprile 2026 alle 9,30 presso l’Ufficio Tecnico del Palazzo Comunale.
L’immobile comprende un alloggio di 6,5 vani, una rimessa, un deposito e un’area urbana di 270 m². La base d’asta, ridotta del 10%, è fissata a 69.390 euro, con obbligo di deposito cauzionale di 6.939 euro tramite fideiussione bancaria o assicurativa.
Le offerte devono essere presentate in plico chiuso entro le ore 12 del 10 aprile 2026, secondo le modalità indicate nel bando. L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente anche in caso di una sola offerta valida. Tutte le spese contrattuali e fiscali saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il bando completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ponderano www.comune.ponderano.bi.it<svg class="block h-[0.75em] w-[0.75em] stroke-current stroke-[0.75]" aria-hidden="true" height="[object SVGAnimatedLength]" width="[object SVGAnimatedLength]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><use fill="currentColor" href="/cdn/assets/sprites-core-jxe2m7va.svg#304883"></use></svg> o presso l’Ufficio Tecnico durante l’orario di apertura al pubblico.