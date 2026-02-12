Dal Nord Ovest - Cadavere di una donna ritrovata nei pressi della Palazzina di Stupinigi, era scomparsa da un mese

Un giallo andato avanti per tutto il tardo pomeriggio di ieri, prima che in tarda serata emergesse (almeno in parte) la verità, quando nei pressi della Palazzina di Stupinigi è stato ritrovato, in una zona boschiva tra Vinovo e Nichelino, il corpo senza vita di una donna di 86 anni che risultava scomparsa da un mese.

A fare la scoperta, i carabinieri e i vigili del fuoco che qualche ora fa avevano avviato le ricerche. A quanto si apprende a segnalare l’assenza della donna sarebbe stato il figlio della donna con una chiamata al 112. Gli approfondimenti successivi hanno poi condotto ad una verità terribile. "E' partita per un viaggio", avrebbe detto in un primo tempo l'uomo, salvo poi condurre lui gli investigatori sul luogo in cui il corpo era stato sepolto.

"L’ho trovata morta. Vi porto dove l’ho seppellita", avrebbe detto ai carabinieri. Ma resta ancora il mistero: i militari dell'Arma stanno ancora investigando per fare chiarezza sulla vicenda.