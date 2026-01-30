Piazza Duomo: parcheggi agli autorizzati, ma modifiche per il carnevale

Cambiano temporaneamente la viabilità e le modalità di sosta in piazza Duomo per via dei lavori che il Comune sta portando avanti in via Italia. Attraverso un’ordinanza l’amministrazione ha disposto fino alle ore 18 di domenica 15 marzo 2026 il divieto di transito nella parte Nord di piazza Duomo, ossia l’area situata a Nord del monumento. Il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti autorizzati, muniti di apposito pass.

Nella stessa area e per il medesimo periodo entrerà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata, sempre con l’eccezione dei veicoli autorizzati. La sosta sarà invece consentita esclusivamente lungo i lati Nord-Ovest e Sud della porzione di piazza interessata dai provvedimenti.

L’ordinanza prevede tuttavia alcune eccezioni: oggi 30, domani 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026, la piazza sarà impegnata da una manifestazione quindi non si applicheranno le deroghe previste per residenti e autorizzati e vigerà il divieto assoluto di sosta e transito per tutti i veicoli.