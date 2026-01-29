Lavori sulla superstrada biellese: attesi rallentamenti, code e svincoli chiusi

Disagi alla circolazione in arrivo sulla superstrada (SS 758 “Masserano–Mongrando”). Anas ha emesso l’Ordinanza n° 49 per consentire interventi di manutenzione programmata della segnaletica verticale, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria previsti dall’Accordo Quadro TO116-20.

Le limitazioni sono previste da domani, venerdì 30 gennaio 2026, fino a sabato 14 febbraio 2026, nella fascia oraria 08:00–17:00, esclusi i giorni festivi.

Le modifiche alla viabilità: cosa cambia per chi guida

I lavori interesseranno la SS 758 tra il km 1+100 e il km 15+100, con restringimenti di carreggiata (a destra e/o a sinistra) che potranno comportare rallentamenti, code e tempi di percorrenza più lunghi, alternando le lavorazioni in direzione Biella e in direzione Masserano.

Sono previste, durante la stessa finestra temporale, chiusure al traffico e restringimenti in corrispondenza di alcuni svincoli lungo il tracciato: Lessona, Cossato, Cerreto Castello, Valdengo, Vigliano e Biella. Le chiusure saranno effettuate gradualmente, uno svincolo alla volta, per limitare i disagi e mantenere la circolazione sulla maggior parte della rete.

Durante il periodo dei lavori, la circolazione potrà subire rallentamenti anche significativi, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. Le limitazioni saranno segnalate sul posto e attivate progressivamente, ma agli automobilisti viene comunque consigliato di prestare attenzione alla segnaletica temporanea, valutare eventuali percorsi alternativi e mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi, per tutta la durata degli interventi.