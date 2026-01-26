Intelligenza artificiale e imprese artigiane: forte partecipazione all’incontro di CNA Biella

Si è svolto a Biella, presso Cascina Oremo, l’incontro “L’Intelligenza Artificiale a misura di micro e piccole imprese artigiane”, promosso da CNA Piemonte nell’ambito delle Accademie di filiera. La serata ha registrato una partecipazione numerosa e un interesse concreto da parte di artigiani e piccoli imprenditori, a conferma di come l’intelligenza artificiale sia ormai percepita come una reale opportunità di sviluppo e non più come una tecnologia riservata alle grandi imprese.

Ad aprire i lavori è stato il segretario regionale di CNA Piemonte, Delio Zanzottera, che ha sottolineato la centralità della formazione per gli imprenditori su un tema destinato a incidere profondamente sul futuro delle imprese. Zanzottera ha inoltre evidenziato l’importanza di inserire nelle aziende giovani preparati e formati, figure strategiche per gestire l’innovazione e garantire continuità al tessuto produttivo.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate opportunità concrete, con dati aggiornati e soluzioni applicabili alla quotidianità delle micro e piccole imprese. Fabio Oliva, per l’Agenzia Formativa Immaginazione e Lavoro, ha illustrato il ruolo delle Accademie di filiera regionali come strumenti di crescita delle competenze, ribadendo il valore della formazione per la competitività. Paolo Furno, funzionario della Regione Piemonte, ha approfondito le misure regionali a sostegno della transizione digitale, con particolare attenzione ai finanziamenti e all’accesso al credito. Filippo Miotto, presidente regionale CNA Digitale, ha proposto una visione pragmatica dell’IA, intesa come strumento di supporto alle decisioni, capace di ridurre gli errori e liberare tempo, senza snaturare il valore del lavoro artigiano.

Il messaggio emerso è chiaro: l’intelligenza artificiale non sostituisce il lavoro artigiano, ma può diventarne un alleato se utilizzata con consapevolezza. L’ampia partecipazione conferma il valore del percorso avviato da CNA Piemonte per accompagnare le imprese nella transizione digitale, puntando su informazione e orientamento concreto.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 29 gennaio, sempre a Biella, presso Cascina Oremo, e sarà dedicato al tema del turismo esperienziale.