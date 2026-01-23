Cossato: aperto il bando per un nuovo punto vendita e somministrazione nei giardini del centro

Il Comune di Cossato ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione di un nuovo posteggio isolato destinato alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande nei giardini del centro cittadino. L’iniziativa mira a valorizzare l’area verde e a creare un punto di aggregazione per famiglie, bambini e ragazzi, in una posizione strategica caratterizzata da alto passaggio pedonale.

Il posteggio, di 40 metri quadrati (10 x 4 m), sarà assegnato in concessione pluriennale di 10 anni e si inserisce nel progetto di valorizzazione delle attività commerciali su aree pubbliche, migliorando i servizi offerti a cittadini e visitatori e offrendo un luogo di relax e socializzazione nel cuore della città.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 23 febbraio 2026, in modalità telematica tramite PEC all’indirizzo cossato@pec.ptbiellese.it, oppure in modalità cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Municipio, in Piazza Angiono 14.

Il bando completo, il modello di domanda e le planimetrie del posteggio sono consultabili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.cossato.bi.it e all’Albo Pretorio fino alla scadenza del 23 febbraio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività Economiche al numero 015.9893345/334 o via e-mail a commercio@comune.cossato.bi.it.

Il Comune invita tutti gli operatori interessati a partecipare a questa opportunità, che contribuirà a rendere i giardini del centro un punto di riferimento per la comunità cossatese.