Città Studi Biella, il Calendario 2026 è un tributo alla bellezza del Biellese

Anche per il 2026 Città Studi Biella ha realizzato il Calendario da tavolo dell’anno in corso, intitolato: “È Biella anche quest’anno”, un omaggio al territorio sul fascino dei paesaggi biellesi.

Il calendario, che celebra la magnificenza del Biellese attraverso le quattro stagioni, si configura come uno strumento di promozione culturale fondamentale. L'obiettivo è far conoscere e apprezzare i luoghi della provincia, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e appassionato.

Città Studi Biella sottolinea il proprio impegno nel valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale, ponendosi come ente al servizio del territorio. Un ringraziamento particolare va al Fotoclub Biella, che ha collaborato attivamente alla realizzazione del progetto.

Grazie alla creatività e alla passione dei fotografi partecipanti, sono stati prodotti scatti che catturano l'essenza e la magia delle bellezze biellesi. Non sono mancati i contributi di alcuni fotografi amatoriali, le cui opere arricchiscono ulteriormente il calendario. La distribuzione del calendario è stata estesa a realtà istituzionali, tra cui enti pubblici locali e regionali, associazioni di settore e istituzioni varie.

Ulteriori copie sono ancora disponibili gratuitamente per tutti coloro che desiderano riceverne, presso la Biblioteca “Luigi Squillario”- Città Studi Biella.