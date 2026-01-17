Furto in un negozio a gli Orsi: rubata borsa con portafoglio

Furto consumato nella giornata di ieri venerdì 16 gennaio a Biella, all’interno di un negozio del centro commerciale Gli Orsi. Una donna è stata derubata della borsa contenente il portafoglio mentre si trovava all’interno dell’esercizio commerciale.

Nel portafoglio erano presenti una decina di euro in contanti e soprattutto il bancomat. La vittima, una donna nata nel 1945, si è accorta del furto quando sono stati tentati prelievi di denaro, che tuttavia non sono andati a buon fine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. A chiamare il 112 per denunciare l'accaduto è stata la figlia della donna derubata.