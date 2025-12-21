Maltempo in arrivo anche sul Biellese: piogge diffuse e neve in alta quota

Nei prossimi giorni anche il Biellese sarà interessato da una fase di maltempo legata al passaggio di una vasta perturbazione atlantica. Le precipitazioni, inizialmente deboli e intermittenti, tenderanno ad aumentare tra domenica sera e lunedì, con piogge più continue soprattutto sulle aree prealpine e pedemontane. Non sono esclusi rovesci localmente intensi, in particolare nella giornata di lunedì.

La quota neve subirà sensibili variazioni: nelle prime fasi resterà piuttosto elevata, ma tra la notte e il pomeriggio di lunedì potrà scendere temporaneamente intorno ai 700–1.000 metri nelle valli interne, per poi risalire gradualmente dalla sera. Martedì le precipitazioni continueranno, ma con fenomeni generalmente più deboli e sporadici rispetto ad altre zone del Piemonte; la neve si attesterà su quote più alte, fino a superare i 2.000 metri tra Biellese e Vco entro mercoledì.