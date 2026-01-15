Strada Trossi, a Villanova Biellese un nuovo ponte sul torrente Ottina

Da domani, venerdì 16 gennaio, sarà aperto al traffico il by-pass provvisorio realizzato accanto al ponte sul torrente Ottina, lungo la SP 230 di Massazza, meglio conosciuta come strada Trossi, al km 13+450 nel comune di Villanova Biellese.

Il by-pass è stato appositamente costruito per consentire la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte esistente, che presenta criticità strutturali. Grazie a questa soluzione, il traffico non verrà interrotto durante le fasi di cantiere: i veicoli transiteranno sul percorso alternativo, garantendo la continuità della circolazione lungo un’arteria strategica per il territorio.

Questa scelta progettuale nasce dagli esiti dell'attività di ispezione e controllo che la Provincia di Biella ha svolto su tutti i ponti di propria competenza, che ha evidenziato problemi di sicurezza statica e idraulica su questa infrastruttura. Considerata l’importanza della SP 230, percorsa quotidianamente da circa 9.000 veicoli, la Provincia ha deciso di procedere alla sostituzione completa del ponte ammalorato, che verrà demolito e ricostruito con una nuova struttura più sicura, moderna e duratura. L’investimento complessivo ammonta a 2.312.724,36 euro.

I lavori, avviati nell’aprile 2025, hanno previsto inizialmente lo spostamento dei sottoservizi (fibra ottica, linee telefoniche, energia elettrica, acquedotto e reti di irrigazione). In una seconda fase è stato realizzato il by-pass provvisorio, parallelo alla strada esistente, indispensabile per mantenere il transito veicolare durante la demolizione del vecchio ponte e la costruzione di quello nuovo. La durata complessiva dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte è stimata in circa sette mesi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con eventuali piene del torrente Ottina.

"Con circa sette mesi di lavori previsti – dichiara il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo – chiudere la strada non era un’opzione praticabile: garantire sicurezza e continuità della viabilità per cittadini e imprese era una priorità. Per questo abbiamo scelto di realizzare un bypass provvisorio che consenta di deviare il traffico e procedere alla demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Ottina senza interrompere la circolazione su una delle arterie più importanti del Biellese. Continuiamo così a investire su sicurezza e infrastrutture, con soluzioni efficaci e attenzione concreta alle esigenze territorio".

Un intervento necessario e strategico per la sicurezza della viabilità provinciale, che consentirà di sostituire un’infrastruttura non più adeguata con un nuovo ponte sicuro e funzionale, senza penalizzare la mobilità del territorio.