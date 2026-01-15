Rinnovata la collaborazione tra ABV e Procura di Biella

Si consolida il legame tra il mondo del volontariato e le istituzioni del territorio. Nei giorni scorsi è stata ufficialmente rinnovata la convenzione tra l’Associazione Biellese Volontari (ABV) e la Procura della Repubblica di Biella.

La firma sancisce la prosecuzione di una sinergia virtuosa che vede i volontari impegnati nel supporto alle attività amministrative e di accoglienza, facilitando il rapporto tra la cittadinanza e gli uffici giudiziari.

Alla firma del rinnovo erano presenti le figure chiave di questo accordo:

Il Procuratore della Repubblica, dott. Mario Andrigo ;

; La Presidente di ABV, Rita Di Braccio ;

; Il volontario ABV, Attilio Orcelletto ;

; La Direttrice amministrativa della Procura, dott.ssa Domenica G. Sapienza.

Un impegno per la comunità Il rinnovo della convenzione non è solo un atto formale, ma il riconoscimento del valore aggiunto che il volontariato apporta quotidianamente al sistema giustizia. Grazie alla presenza di figure esperte come Attilio Orcelletto, l’associazione garantisce un supporto operativo prezioso, permettendo alla struttura della Procura di ottimizzare i flussi di lavoro a beneficio dell’efficienza generale.

“Il rinnovo di questa collaborazione è motivo di grande orgoglio per noi,” ha dichiarato Rita Di Braccio, presidente di ABV. “Essere al fianco della Procura significa mettere le competenze dei nostri volontari al servizio del bene comune, creando un ponte solido tra istituzioni e territorio.”

Efficienza e solidarietà Anche la dirigenza della Procura ha espresso profonda soddisfazione per il contributo ricevuto, sottolineando come la presenza dei volontari ABV rappresenti ormai un punto fermo nell’organizzazione dell'ufficio, fondamentale per garantire un servizio sempre più vicino alle esigenze del cittadino.