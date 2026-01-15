Pistola ed eroina in casa: arrestato pregiudicato biellese grazie ad una segnalazione su YOUPOL

A seguito di una segnalazione anonima ricevuta sull’applicazione della Polizia di Stato YOUPOL, nella serata di lunedì 12 gennaio il personale della Polizia di Stato in forza presso la Squadra Mobile della Questura di Biella, ha arrestato un pregiudicato biellese di 45 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di una pistola con matricola abrasa.



Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione rinvenivano presso la sua abitazione 70 grammi di eroina oltre a bilancini elettronici, e materiale per il confezionamento, nonché la somma di circa 5.000 euro nascosta in un bracciolo dell’autovettura in uso al pregiudicato. Ancor più grave è stato il ritrovamento di una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e relativo munizionamento. L’arma, funzionante, sarà sottoposta ad accertamenti al fine di verificare se sia stata usata in qualche evento delittuoso.



Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto telefoni cellulari utilizzati per gestire i contatti con gli acquirenti dello stupefacente ed alcuni fogli riportanti al contabilità dell’attività svolta.



Nella mattinata odierna il giudice ha convalidato l’arresto operato dalla Polizia di Stato, sottoponendo l’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.



Ancora una volta, se mai ce ne fosse ancora bisogno, è stato dimostrato che la collaborazione tra cittadini e forze di polizia porta sempre a ottimi risultati per la sicurezza.