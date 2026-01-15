Biella, aggressione al laghetto di via Friuli: anziani accerchiati e colpiti da un gruppo di minorenni. I residenti chiedono più sicurezza

Nei giorni scorsi a Biella, nel parco del laghetto di via Friuli, si è verificato un grave episodio di violenza che ha riacceso l’allarme sicurezza tra i residenti della zona. Una coppia di anziani, lui di 87 anni e lei di 79, è stata aggredita da un gruppo di minorenni mentre si trovava seduta su una panchina nei pressi dello specchio d’acqua.

Secondo il racconto ancora scosso della coppia, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio. «Eravamo seduti su una panchina vicino al laghetto – raccontano – quando un gruppo di ragazzini molto giovani, dopo aver scavalcato lo steccato, è salito sulla crosta di ghiaccio che copre il laghetto. Abbiamo chiesto loro di uscire, anche perché era pericoloso».

Una richiesta che avrebbe scatenato la reazione violenta del gruppo: i minorenni avrebbero accerchiato la coppia e uno di loro avrebbe schiaffeggiato l’anziano uomo. La moglie, impietrita dalla paura, ha tentato di chiamare le forze dell’ordine, ma lo shock le ha impedito di comporre correttamente il numero, rendendo vano il tentativo di chiedere aiuto.

L’episodio non sarebbe isolato. Alcuni residenti riferiscono infatti che atti di vandalismo e intimidazioni da parte dello stesso gruppo di ragazzini sarebbero ormai frequenti nella zona. «Succede spesso – spiegano – e chi viene al parco, soprattutto anziani e famiglie, non si sente più al sicuro».

I cittadini chiedono ora interventi concreti per garantire la sicurezza di chi usufruisce del parco di via Friuli, un’area che in passato rappresentava un piccolo polmone verde del quartiere. «Un tempo era anche un’oasi per alcune specie animali – ricordano – curate con dedizione da una signora residente. Oggi, invece, il parco è lasciato al degrado totale».

Una situazione che, dopo l’aggressione ai due anziani, viene ritenuta non più tollerabile e che riporta al centro del dibattito la necessità di maggiore controllo e presenza sul territorio.