Macugnaga, incidente alla funivia del monte Moro: tre feriti

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, sulla funivia di Macugnaga. Tre persone sono rimaste ferite. La cabina della funivia, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte del Moro causando tre feriti. Due, tra cui una bambina, si trovavano a bordo della cabina, mentre il terzo è un "vetturino" , rimasto coinvolto nello schianto mentre scendeva da un'altra cabina vuota.

Sul posto sta intervenendo l'elicottero sanitario per il trasporto dei feriti in ospedale. Successivamente, interverranno gli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza per evacuare le persone - una novantina circa, tra cui anche bambini - che si trovano al Moro, che sono rimaste illese ma non possono utilizzare la funivia, per il momento fuori servizio. I primi soccorsi, in attesa dell'elicottero, sono stati prestati da un medico e da un infermiere che si trovavano casualmente sul posto.