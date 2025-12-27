Mongrando, scambio degli auguri in Biblioteca: dal Comune il grazie ai volontari

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Mongrando si è ritrovata in Biblioteca per un momento semplice ma prezioso: lo scambio degli auguri di Natale con tutti i volontari che, ogni giorno, si prendono cura del paese.

“È stata l’occasione per dire grazie, da parte nostra, a chi dedica tempo, energie e passione alla comunità, spesso in silenzio ma con un impegno fondamentale per il benessere di tutti – riporta il Comune sui propri canali social - Un brindisi, due chiacchiere e un piccolo pensiero come segno di riconoscenza per rendere speciale questo Natale, insieme. Buone feste a tutti voi e alle vostre famiglie La vostra generosità è il regalo più grande per la nostra comunità”.