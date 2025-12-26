 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 26 dicembre 2025, 08:20

Auguri di Natale tra scuola e comunità: Masserano sorprende i suoi alunni

natale masserano

Auguri di Natale tra scuola e comunità: Masserano sorprende i suoi alunni

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Masserano, insieme alla Pro Loco e all’Associazione Genitori, ha portato un dono a tutti i bambini e i ragazzi delle scuole per augurare a loro e alle famiglie un sereno Natale e un felice Anno Nuovo. Per l'occasione, sono stati donati dei panettoni rendendo ancora più dolce questo momento di festa.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore