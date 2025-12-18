Terzo incontro d’Avvento al Santuario di Oropa: ospite Alberto Reggiori

Venerdì 19 dicembre, alle 21, nella Sala Frassati del Santuario di Oropa, si terrà il terzo incontro di Avvento, dal titolo “Luci accese nelle tenebre”, con Alberto Reggiori, medico chirurgo di Varese, impegnato da oltre venticinque anni in missioni umanitarie e sanitarie nei contesti più fragili del mondo.

Attraverso il racconto della sua esperienza personale e professionale – dall’Uganda all’Iraq, da Haiti alla Siria, fino al Sud Sudan e al Ciad – Reggiori offrirà una testimonianza intensa e concreta di come, anche nelle situazioni segnate da guerra, povertà e sofferenza, possano accendersi luci capaci di illuminare il nostro cammino. Non luci straordinarie o eroiche, ma quelle generate dall’amicizia, dalla gratuità, dalla cura e dalla comunione vissuta giorno per giorno.

Medico, marito e padre di sette figli, Reggiori ha vissuto dieci anni in Uganda con la sua famiglia, condividendo la vita quotidiana di popolazioni segnate da grandi difficoltà e scoprendo come ogni gesto – una carezza, un’ora di lavoro gratuito, una parola buona – abbia un valore immenso. Nella sua testimonianza emergono volti e storie di uomini e donne che, lasciando spazio a Dio nella propria vita, diventano segni luminosi nelle tenebre: missionari, insegnanti, madri, medici, persone comuni capaci di una dedizione totale. «Non si parte per Paesi lontani per senso di colpa - commenta Reggiori - ma per una grande gratitudine. Per condividere la Bellezza e la Carità incontrate. Questo è quello che mi ha mosso».

Il tempo di Avvento diventa così occasione per lasciarsi interrogare da una domanda decisiva: che cosa serve davvero per vivere? E per riconoscere che la risposta nasce da un incontro. Un invito a prepararsi al Natale lasciandosi provocare da testimonianze di speranza, là dove il buio sembra avere l’ultima parola. Ingresso libero. L’incontro verrà trasmesso anche in diretta streaming sul canale You Tube del Santuario di Oropa.