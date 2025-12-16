Cordar Biella, uno storico dipendente in pensione: i ringraziamenti per il lavoro svolto

Presso la sede di Piazza Martiri, a Biella, nella giornata di lunedì 15 dicembre, gli amministratori e i dirigenti di Cordar Biella hanno voluto salutare Tiziano Trivellato, coordinatore del servizio strumentazione e manutenzione elettrica, che alla fine del mese corrente terminerà il suo servizio per il raggiungimento della pensione.

“A Tiziano, dipendente di Cordar dal 2006, è stato dedicato un ringraziamento particolare per il lavoro svolto negli anni con impegno e dedizione costanti” si legge nella nota di Cordar Biella.