Neve scarsa sulle Alpi piemontesi, ma attenzione al rischio valanghe

Dopo una settimana dominata dal bel tempo, le montagne piemontesi si presentano con condizioni stabili ma con innevamento ancora scarso. L’assenza di nuove nevicate e le temperature miti, soprattutto in quota, hanno favorito da un lato la fusione della neve sui pendii più esposti al sole, dall’altro un progressivo consolidamento del manto nevoso dove presente.

Il quadro generale resta però quello di una stagione avara di neve. Sulle Alpi piemontesi, in particolare nei settori occidentali e settentrionali, l’innevamento è limitato e le possibilità di escursioni in ambiente innevato risultano ridotte. In queste condizioni è necessario prestare attenzione anche a elementi meno evidenti, come pietre e affioramenti rocciosi parzialmente coperti dalla neve, che possono rappresentare un rischio per chi frequenta la montagna.

Le previsioni per il prossimo fine settimana confermano il mantenimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con tempo stabile e soleggiato. Dal punto di vista della sicurezza, il grado di pericolo valanghe rimane però un elemento da non sottovalutare: in quota è indicato livello 2 – Moderato sui settori di confine che vanno dalle Alpi Cozie Nord alle Alpi Lepontine, mentre altrove il pericolo scende a livello 1 – Debole.

Si tratta di una situazione che, pur non presentando criticità elevate, richiede comunque prudenza e attenzione, soprattutto nelle zone più alte e nei pendii dove la neve, seppur poca, può risultare instabile in determinate condizioni.

Per chi programma attività in montagna nei prossimi giorni, resta fondamentale informarsi prima di partire, consultando il bollettino valanghe aggiornato e gli approfondimenti disponibili sul blog Aineva del Piemonte, oltre al video bollettino valanghe valido per il 13 e 14 dicembre 2025. Un’informazione corretta e puntuale resta lo strumento principale per vivere la montagna in sicurezza, anche in una fase di apparente tranquillità meteorologica.