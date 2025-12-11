Milano Challenge Uijj/Fijlkam, ottimi risultati per l'Iron Jiu Jitsu Biella

Nel fine settimana il team Iron Jiu Jitsu Biella, che si allena presso la Paul Fit Combat di via Tripoli 33, ha partecipato al Milano Challenge organizzato dalla federazione Uijj / Fijlkam, uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale del Brazilian Jiu Jitsu.

Gli atleti biellesi, guidati dall’allenatore Kleiton Pereira, hanno messo in mostra notevoli progressi e grande determinazione. Per Gustavo Nogueira era la prima competizione nella categoria adulti, cintura blu ma l’emozione del debutto non ha impedito all’atleta biellese di conquistare un significativo terzo posto di categoria. Nogueira ha poi deciso di misurarsi anche negli assoluti, affrontando un avversario di circa 90 kg. Pur uscendo sconfitto, ha combattuto con grande coraggio e lucidità, mostrando un atteggiamento maturo nonostante la differenza di peso.

Ottima prova anche per Cecilia Schellino, impegnata nella categoria cintura blu adulti. Schellino ha ottenuto un secondo posto di grande valore, al termine di incontri combattuti e tecnicamente solidi. Negli assoluti è arrivato un ulteriore terzo posto, frutto di una gara determinata in cui ha superato avversarie esperte, cedendo in semifinale soltanto nei minuti finali con uno scarto minimo di punti.

L’allenatore Kleiton Pereira, anch’egli in gara durante la manifestazione, ha espresso soddisfazione per la crescita del gruppo: “I risultati sono merito del loro impegno quotidiano. È bello vederli affrontare ogni sfida con maturità e spirito sportivo”.

Con il Milano Challenge si chiude ufficialmente la stagione agonistica 2025 per gli atleti di Iron Jiu Jitsu Biella, che già da gennaio inizieranno la preparazione in vista degli impegni del nuovo anno. L’attività prosegue regolarmente, e chi desidera avvicinarsi al Brazilian Jiu Jitsu può assistere o provare una lezione: una disciplina completa, adatta a tutte le età, che promuove tecnica, autocontrollo e rispetto.