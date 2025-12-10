Bocce, nuove sfide e vincitori: ecco com'è andata a Crescentino

La gara a terne dell'8 dicembre, che si è giocata nel bocciodromo coperto di Crescentino, valida per il "trofeo del Biru" è stata un pieno successo per la società Crescentinese che ha piazzato due formazioni in cima al podio.

Ha vinto, 7-6 la terne composta da Giovanni Saltetti, Gianpiero Cortese, Corrado Bortolozzo, seconda quella di Felice Corno, Giovanni Bagni e Luciano Cavalletto. Al terzo posto la biellese Ternenghese Ronchese con Alessandro Banderè, Daniele Tosin, Lino Franco e la torinese La Tola con Sergio Gaydou, Marco Destro, Arnaldo Carcione. 12 le formazioni in gara, dirette dall'arbitro Gianfranco Poli.