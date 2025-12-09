Nuove segnalazioni di animali a spasso sulle strade del Biellese, stavolta è un...nandù

Una scena surreale si è presentata agli automobilisti in transito sulle strade alle porte di Massazza: un nandù, un esemplare simile ad uno struzzo, come hanno poi precisato gli esperti, era presente in mezzo alla carreggiata, attirando la curiosità degli utenti della strada che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

L’animale, avvistato inizialmente sulla provinciale, ha poi deviato verso i campi circostanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali: alla fine, sembra che sia stato recuperato e restituito al suo legittimo proprietario. Un episodio curioso che, per fortuna, non ha causato incidenti e ha sicuramente strappato qualche sorriso tra i testimoni che hanno assistito alla scena.