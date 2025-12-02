Bando per la Transizione Digitale, ecco 290mila euro per micro e piccole imprese dalla Camera di Commercio

Ammontano a 290mila euro le risorse che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mette a disposizione delle imprese del territorio con il bando “Transizione Digitale 2025”. La misura finanzia, in particolare, le spese per consulenza, formazione e l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di programmi informatici, sostenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Destinatarie delle agevolazioni sono micro e piccole imprese di ogni settore, con sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; le imprese richiedenti devono essere attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi contributivi. Le agevolazioni del bando camerale consistono in un contributo a fondo perduto che può coprire, a seconda delle tecnologie, dal 30% al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo della sovvenzione pari a 5.000 euro.

In particolare, le tecnologie per le quali è previsto un contributo del 50% sono: intelligenza artificiale; soluzioni di cyber security e business continuity; soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività. Sono inoltre previste ulteriori premialità per le imprese in possesso del rating di legalità (500 euro) e per quelle titolari della certificazione di parità di genere (500 euro).

«Come sosteniamo da tempo la digitalizzazione non rappresenta un optional, bensì una componente indispensabile per fare impresa e rimanere competitivi su un mercato veloce e complesso come quello di oggi» dichiara Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «I dati confermano questa necessità: secondo un’analisi Unioncamere-Centro studi Tagliacarne le imprese digitalizzate hanno una produttività superiore del 12% rispetto alle altre e una maggiore propensione all’export. L’adozione di tecnologie digitali risulta però ancora contenuta – sottolinea Ravanelli – soprattutto da parte delle imprese meno strutturate a cui è dedicato questo bando, pensato dall’Ente camerale per aiutare i nostri imprenditori a crescere, migliorando efficienza e qualità del proprio lavoro grazie alle opportunità offerte dal digitale».

La spesa minima per partecipare al bando è fissata in euro 2.000: le richieste di contributo vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ReStart (restart.infocamere.it) dalle 12 di mercoledì 3 dicembre fino alle 12 di venerdì 30 gennaio 2026. L’accoglimento delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse e per ciascuna impresa è ammessa una sola richiesta di contributo. Testo del bando e modulistica sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it; maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio (e-mail: pid@pno.camcom.it; telefono 0321.338.265/257).