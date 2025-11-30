Tecnologia e sostenibilità: l’IIS Gae Aulenti porta a Verona i frutteti 4.0 FOTO

L’IIS Gae Aulenti di Biella è stato invitato da Renisa, la Rete Nazionale degli Istituti Agrari, a partecipare al salone del Ministero dell'Istruzione e del Merito all’interno di Job Orienta, la principale rassegna nazionale dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro, in corso a Verona. Un riconoscimento significativo per l’istituto biellese, selezionato per presentare le proprie attività con un focus sulle innovazioni tecnologiche applicate ai frutteti scolastici.

Nel corso dell’evento, la delegazione ha illustrato il progetto sviluppato grazie ai sensori forniti dal gruppo di ricerca del professor Danilo Demarchi del Politecnico di Torino. I dispositivi consentono di monitorare parametri fondamentali per la gestione colturale: dall’umidità del suolo alla bioimpedenza del fusto, utile per valutare il passaggio della linfa e, quindi, lo stato fisiologico della pianta. L’obiettivo finale è la realizzazione di un sistema di irrigazione completamente automatizzato, governato da un’intelligenza artificiale in grado di fornire alle piante solo la quantità d’acqua strettamente necessaria, ottimizzando l’impiego di una risorsa preziosa e riducendo ogni spreco.

Il progetto è in fase di sviluppo e sarà completato nel 2026. La partecipazione al salone nazionale ha offerto all’istituto una vetrina rilevante per far conoscere il lavoro svolto e i risultati già ottenuti.

La delegazione del Gae Aulenti era composta dalla dirigente scolastica, prof.ssa Marialuisa Martinelli, dai docenti Michelangelo Regis e Gianpaolo Falletti e dagli studenti Luca Givonetti, Alessandro Sola e Matteo Soldà.