Desidero rivolgere a Jacopo Panzanelli le mie più sincere congratulazioni per la nomina a vice presidente regionale della Consulta degli Studenti.
Si tratta di un riconoscimento importante, che premia l’impegno e la serietà con cui ha guidato la Consulta provinciale biellese. Il suo nuovo ruolo è motivo di orgoglio per il nostro territorio e sono certo che saprà rappresentare al meglio la voce degli studenti piemontesi.
A lui ed a tutta la nuova squadra i migliori auguri di buon lavoro.
Lo dichiara in una nota l’assessore alle Politiche Giovanili della Città di Biella, Edoardo Maiolatesi.
POLITICA | 28 novembre 2025, 17:05
Maiolatesi: "Congratulazioni a Panzanelli vice presidente"
Jacopo Panzanelli è stato nominato vice presidente regionale della Consulta degli Studenti
