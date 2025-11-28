Maiolatesi: "Congratulazioni a Panzanelli vice presidente"

Desidero rivolgere a Jacopo Panzanelli le mie più sincere congratulazioni per la nomina a vice presidente regionale della Consulta degli Studenti.

Si tratta di un riconoscimento importante, che premia l’impegno e la serietà con cui ha guidato la Consulta provinciale biellese. Il suo nuovo ruolo è motivo di orgoglio per il nostro territorio e sono certo che saprà rappresentare al meglio la voce degli studenti piemontesi.

A lui ed a tutta la nuova squadra i migliori auguri di buon lavoro.



Lo dichiara in una nota l’assessore alle Politiche Giovanili della Città di Biella, Edoardo Maiolatesi.