POLITICA | 28 novembre 2025, 17:05

Maiolatesi: "Congratulazioni a Panzanelli vice presidente"

Jacopo Panzanelli è stato nominato vice presidente regionale della Consulta degli Studenti

Desidero rivolgere a Jacopo Panzanelli le mie più sincere congratulazioni per la nomina a vice presidente regionale della Consulta degli Studenti.
Si tratta di un riconoscimento importante, che premia l’impegno e la serietà con cui ha guidato la Consulta provinciale biellese. Il suo nuovo ruolo è motivo di orgoglio per il nostro territorio e sono certo che saprà rappresentare al meglio la voce degli studenti piemontesi.
A lui ed a tutta la nuova squadra i migliori auguri di buon lavoro.

Lo dichiara in una nota l’assessore alle Politiche Giovanili della Città di Biella, Edoardo Maiolatesi.

Edoardo Maiolatesi assessore alle Politiche Giovanili della Città di Biella, s.z

