ECONOMIA | 28 novembre 2025, 17:03

Pichetto: "Serve proroga Placet per evitare rincari"

“L’auspicio del Governo è che ARERA  possa prorogare ancora di un anno il regime delle offerte ‘Placet’ nelle forniture di gas. Sarebbe una misura utile per evitare un aumento dei costi e accompagnare in questa fase i consumatori e le famiglie italiane che non sono passate al mercato libero del gas, lasciando loro più tempo per una scelta consapevole”.

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, rispetto alle posizioni espresse sul tema da parlamentari del PD e dall’interpellanza depositata oggi da Fratelli d’Italia.

