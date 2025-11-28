Un solco artistico che si (ri)traccia: si celebra il ventennale del Terzo Paradiso di San Servolo

In occasione del 20° anniversario dell'installazione del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto realizzata a piedi nudi per la 51esima Biennale Arte nel 2005 nell’Isola di San Servolo e del 30° anniversario della Venice International University, sabato 29 novembre è prevista una speciale celebrazione che porterà simbolicamente San Servolo a divenire l'Isola del Terzo Paradiso. La cerimonia per il ventennale dell'opera porterà allo svelamento del solco tracciato dal fondatore di Cittadellarte proprio nel 2005. "In occasione del ventesimo anniversario del Terzo Paradiso - spiegano gli organizzatori - Michelangelo Pistoletto torna a San Servolo per celebrare l’opera che simboleggia il suo impegno artistico e sociale, realizzata qui per la prima volta. L’isola, ancora una volta, diventa un luogo di incontro tra arte, natura e responsabilità collettiva, il cuore stesso della visione di Pistoletto".

L'iniziativa prenderà il via con la presentazione nella Sala del Teatro del libro Dal Terzo Paradiso alla formula della creazione pubblicato da Treccani, in cui sono raccolti testi e immagini degli innumerevoli eventi sul simbolo trinamico realizzati in tutto il mondo nel corso degli anni. L'incontro sarà introdotto da Massimo Bray, Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, presentato da Umberto Vattani, Ambasciatore e Presidente della Venice International University, e moderato da Fortunato D’Amico, coordinatore del volume e curatore dell’incontro. A seguire è previsto un mosaico di interventi dei seguenti relatori: Valentino Catricalà, curatore del volume; Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte; Michelangelo Pistoletto; Antonio Spadaro, Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione; Francesco Monico, Responsabile dell’Ufficio Spiritualità di Cittadellarte; Francesco Saverio Teruzzi, coordinatore degli ambasciatori Rebirth/Terzo Paradiso. Gli speech accademici e istituzionali approfondiranno il significato dell’opera e il suo dialogo con la responsabilità sociale, la cultura e il futuro.

Michelangelo Pistoletto, per l'occasione, conferirà una targa di nomina ad Ambasciatore Onorario del Terzo Paradiso ad Umberto Vattani, gesto che suggellerà non solo un impegno personale ma anche un nuovo capitolo nella diffusione del messaggio e delle sue valenze artistiche, culturali, ambientali, economiche e politiche, per il raggiungimento della Pace Preventiva.

A seguire, alle 12.15 nell’Aula Magna della Venice International University, alcuni studenti dei Liceo Artistico “Guggenheim” e Liceo Musicale “Marco Polo” di Venezia, con la collaborazione di quelli del Master in Globalità dei Linguaggi MusicArTerapia di Roma, realizzeranno nell'Aula magna dell'università la performance sonora dal vivo TRIKÂLA: “Towards the Tuning of the Third Paradise (frutto della composizione sonora di Nicola Cisternino, del laboratorio artistico a cura di Stefania Guerra Lisi e del progetto ambientale ideato da Giovanni Leone), un'azione collettiva che rinnoverà il gesto di rinascita e rigenerazione.

La cerimonia si concluderà alle 12.50 con lo svelamento del solco tracciato da Michelangelo Pistoletto esattamente vent’anni fa, nel 2005. A ricordarne l'origine e la portata artistica e culturale verrà collocata una targa commemorativa. Questo gesto restituirà all’isola il segno originario del Terzo Paradiso, rinnovando la memoria della sua prima manifestazione pubblica, la realizzazione, nel 2005, del solco del nuovo segno dell’Infinito sulla terra di San Servolo, che sancì l’atto fondativo di questo progetto e la sua promozione nel mondo dell’arte contemporanea.