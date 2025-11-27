Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, a Cossato “Equilibri in scena”

Domenica 30 novembre, al Teatro Comunale di Cossato, va in scena “Equilibri in scena”, un pomeriggio dedicato al teatro sociale e alla forza delle relazioni, con due spettacoli che mettono in dialogo desideri, paure e voci di donne e giovani.

L’evento si aprirà con “Le parole per dirlo”, spettacolo di Teatro Sociale ideato e diretto da Franca Bonato, che porta sul palco un racconto corale di identità, consapevolezza e voce al femminile. Protagoniste sono le mamme del progetto Bi.lanciare con altre donne, che frequentano l’arte della danza e del teatro all’Opificiodellarte. Attraverso un laboratorio teatrale hanno sperimentato il potere espressivo della parola e del corpo come strumenti di riconoscimento e valorizzazione di sé. Il percorso, ispirato all’omonimo romanzo di Marie Cardinal, diventa un viaggio collettivo di trasformazione, dove il teatro si fa spazio di libertà, crescita e condivisione. Accanto a Bonato collaborano Sabrina Colombo per le coreografie, Camilla Peretto e Valentina Massazza Gal come aiuto regia e Serena Debianchi alle scenografie. Completano il cast le partecipazioni straordinarie di Gabriele Ferro e Angela Marotta.

A seguire, il gruppo teatrale “I Copioni” del Liceo Cossatese e Vallestrona porta in scena “Sfiorite a morte”, liberamente ispirato a Ferite a morte di Serena Dandini. Le ragazze e i ragazzi, diretti dal Prof. Giuseppe Marrone, danno voce a storie di donne che non possono più raccontarsi, intrecciando emozioni, riflessioni e speranza. Il lavoro è il risultato di un percorso di confronto e crescita che unisce l’esperienza artistica con quella educativa, valorizzando il teatro come strumento di consapevolezza e cittadinanza attiva. Ad accompagnare le parole, la musica dal vivo della band Stand Up, composta da cinque giovani musiciste che porteranno sul palco sonorità blues, soul e rock, amplificando i messaggi portati in scena.

Domenica 30 novembre | ore 17.30 – 19.00

Teatro Comunale di Cossato, Piazza Elvo Tempia 54

Ingresso libero

Gli spettacoli fanno parte delle iniziative promosse dal Comune di Cossato in collegamento alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e si inseriscono nel progetto Bi.lanciare, che vede capofila il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere ed è realizzata grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito della Call for Action Equilibri. Il progetto sostiene il benessere e l’armonia dei tempi tra famiglia e lavoro, promuovendo azioni di conciliazione, orientamento, formazione, sostegno alla genitorialità e attività educative.

Info: bilanciare@ilfilodatessere.com