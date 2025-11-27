Bethlem, l’opera di Daniele Franzella arriva a Biella con “Sia Luce” – dal 27 novembre 2025

Sospesa tra tradizione e presente, la scultura realizzata da Daniele Franzella, Bethlem, arriva nel Duomo di Santo Stefano, a Biella, nell’ambito del progetto Sia Luce. Un percorso tra arte e spiritualità, a cura di Irene Finiguerra per BI-Box Art Space. L’inaugurazione è fissata per oggi, giovedì 27 novembre alle 17,30 alla presenza dell’artista.

Al centro dell’opera c’è una figura apparentemente famigliare, un asino, figura essenziale della Natività e della Fuga in Egitto. Ma l’animale, ricoperto di catrame e caricato di sacchi, oggetti domestici e armi, diventa qui emblema dell’esodo contemporaneo: la fuga, lo sradicamento, il viaggio forzato. Ogni oggetto posato sul suo dorso è traccia di una vita, indizio di una storia interrotta.

Il progetto, avviato nel 2016 e concepito come installazione itinerante, è capace di accogliere ogni volta nuovi livelli di significato in relazione allo spazio che la ospita. Presentata in luoghi carichi di spiritualità e memoria — dalla Johanneskirche Stadtkirche alla Biblioteca Centrale di Düsseldorf — Bethlem approda ora a Biella, trovando nel Duomo un contesto di intensa risonanza simbolica.

Daniele Franzella non ripropone la scena tradizionale della Natività: la attraversa. Bethlem diventa così un invito a guardare il Natale come un tempo di compassione e di responsabilità, ricordandoci che la ricerca di un luogo in cui “nascere” di nuovo riguarda ancora migliaia di persone. Dentro l’oscurità del catrame e nel peso del carico, l’opera custodisce una domanda e un gesto d’amore.

L’artista palermitano lavora da anni sulla trasformazione dei simboli e sul modo in cui la materia può cambiare il significato delle immagini. La sua scultura non illustra: interroga, ribalta, produce nuovi racconti. Con questa installazione, prosegue la sua indagine sullo scarto, sulla metamorfosi, sulla possibilità che un oggetto possa cambiare destino attraverso un gesto minimo o radicale.

L’opera è visitabile tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19, secondo l’orario di apertura del Duomo. L’esposizione prosegue fino al 6 gennaio 2026.

Sia Luce è un progetto della Parrocchia di Santo Stefano di Biella a cura di Irene Finiguerra per BI-BOx – APS, realizzato con il patrocinio della Città di Biella e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del Bando CulturHUB, di Città e Cattedrali e della Consulta Regionale per i Beni Ecclesiastici Piemonte e Valle d’Aosta.