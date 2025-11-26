Controlli a Biella, scoperto straniero irregolare sul territorio

Nel pomeriggio del 18 novembre una pattuglia della Sezione Radiomobile Carabinieri di Biella ha fermato nel centro di Biella un'auto segnalata quale sospetta dai colleghi della Sezione Operativa durante servizio antispaccio. A bordo vi erano alcuni giovani stranieri tra cui un cittadino marocchino di 24 anni clandestino.

È stato quindi immediatamente attivato l'Ufficio Immigrazione della locale Questura e, grazie alla stretta ed efficace collaborazione tra le due forze in meno di 24 ore allo straniero sono stati notificati il Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto e l'Ordine di Accompagnamento alla Frontiera del Questore e, scortato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato portato all'Aeroporto di Milano Malpensa ed imbarcato su un volo diretto al suo paese di origine.