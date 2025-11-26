A Seab la raccolta del vetro in provincia e la cura del verde a Biella, in arrivo nuovi mezzi e operatori

Seab si occuperà della raccolta del vetro su tutto il Biellese, insieme alla cura del verde pubblico nel comune di Biella. La direzione di entrambi i servizi partirà dal mese di marzo 2026.

Sono le due principali novità annunciate dal presidente Gabriele Bodo Sasso: “Terminato con successo il processo di risanamento, è venuto il tempo di avviare una fase di potenziamento e sviluppo in un'ottica di ottimizzazione delle risorse così da dare risposte certe e puntuali a tutto il territorio”. Partendo dalla raccolta del vetro, saranno impiegati tre mezzi (due operativi, uno di riserva). “Non saranno acquistati – sottolinea la guida di Seab – ma noleggiati in un'ottica di gestione operativa di mezzi così particolari”.

Discorso inverso per la gestione del verde, per cui sarà impiegato un investimento di oltre 200mila euro per l'acquisto di strumentazione unito ad un rinnovato parco veicoli utile alla manutenzione della vegetazione. Sono in previsione nuovi decespugliatori, tagliasiepi, tosaerba, trattori e camion specifici e rivolti all'aspetto ambientale.

Per guidarli sarà richiesto l'impiego di nuovo personale. “Da qui la pubblicazione di un paio di bandi – spiega Bodo Sasso – Il primo riguarda la selezione di un responsabile per le nuove attività extra perimetro (clicca qui); l'altro per l'assunzione di 8/10 operatori da impiegare appunto per i servizi di raccolta del vetro e della cura del verde”.