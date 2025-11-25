Biella, uno spettacolo per sensibilizzare la sicurezza sul lavoro

Domani, 26 novembre, alle 11, presso il Cinema Odeon di Biella andrà in scena lo spettacolo di improvvisazione teatrale “Improsafe” offerto alle scuole dalla Fondazione LHS di Saipem con la finalità di sensibilizzare gli studenti sull’importanza dei valori della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’iniziativa formativa nasce nell’ambito del Protocollo d’Intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture siglato il 19 novembre 2024, grazie ai preziosi contributi forniti dal Gruppo di lavoro permanente – coordinato dalla Prefettura – e costituito con il precipuo fine di dare attuazione concreta agli obiettivi del Protocollo. Lo spettacolo esplora il tema della sicurezza sul lavoro attraverso l’improvvisazione teatrale offrendo un approccio innovativo, coinvolgente e divertente con l’obiettivo di catturare l’attenzione degli studenti ed invitarli alla riflessione su tale importante tematica.

Si tratta di un primo, importante, contributo –fortemente voluto dalla Prefettura- alla formazione delle nuove generazioni sulla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale evento assume un particolare rilievo tenendo anche conto della felice coincidenza con il Decreto Legge dello scorso 31 ottobre in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, segnatamente, con la previsione di un rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.