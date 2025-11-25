Tollegno, rifiuta l’esame tossicologico: patente ritirata

Un controllo sulla circolazione stradale effettuato nella giornata di ieri a Tollegno si è concluso con il ritiro della patente per un automobilista del Biellese. Alla richiesta dei Carabinieri di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti, l’uomo ha infatti rifiutato di effettuare il test.

Il personale ha verbalizzato la violazione, applicando le misure previste dalla normativa. All'automobilista è stata ritirata la patente e verrà inoltre deferito per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, come stabilito dal Codice della Strada.