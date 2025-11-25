Incidente a Valdilana, soccorsa la persona alla guida

Momenti di preoccupazione a Valdilana dove, intorno alle 6.30 di oggi, 25 novembre, si è verificato un incidente stradale autonomo. È successo in frazione Zoccolo, a Trivero. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe urtato la cancellata di un'abitazione. Alla guida una donna, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde. Ai Carabinieri, presenti sul posto, il compito di accertare la dinamica dell'accaduto mentre i Vigili del Fuoco di Ponzone si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo.