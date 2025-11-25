La Provincia di Biella, insieme alla Rete Archivi Biellesi, propone un nuovo appuntamento in occasione del proprio trentesimo anniversario: “La Provincia di Biella: 30 anni e 4 secoli di storia”, un evento a ingresso libero che si terrà giovedì 4 dicembre 2025, alle 10, nella Sala Consiglio “Maria Bonino” del Palazzo della Provincia di Biella.

Un’occasione speciale per guardare al presente e al futuro del nostro territorio, ripartendo dalle sue radici. Perché i trent’anni della Provincia non sono solo una ricorrenza istituzionale: sono stati l’occasione per condividere con il territorio questo importante anniversario, coinvolgendo cittadini, scuole, Enti e associazioni, e saranno, con questo evento, un’opportunità per riscoprire storie, documenti, persone e scelte che hanno contribuito a costruire l’identità biellese.

In questo viaggio dentro la memoria collettiva non poteva mancare la Rete Archivi Biellesi, nata come ampliamento e sviluppo del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda attivo dal 2010, che si configura ora come un sistema di rapporti e di processi partecipativi strutturati da oltre quindici anni su tutto il territorio biellese, che coinvolgono Enti pubblici e privati, istituti culturali, scuole, fondazioni e imprese. Una Rete che lavora ogni giorno per salvaguardare, digitalizzare e valorizzare il patrimonio degli archivi biellesi, rendendolo fruibile al pubblico attraverso il portale www.retearchivibiellesi.it.

Ed è proprio sfogliando questi archivi, piccoli e grandi scrigni di memoria, che emergono storie e curiosità sorprendenti: episodi degli ultimi trent’anni e vicende che risalgono addirittura a quattro secoli fa, raccolte grazie alle ricerche condotte dagli Enti che partecipano alla Rete. Storie che parlano della Provincia di Biella e del suo territorio, e che il 4 dicembre verranno condivise con il pubblico in un racconto appassionante. L’invito è aperto a tutti i cittadini, alle scuole, alle associazioni e agli enti del territorio. Un modo per scoprire, insieme, la storia che ci lega e che continua a darci forma.