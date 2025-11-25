Doppia laurea in famiglia: madre e figlia unite dalla passione per la psicologia FOTO

Ad appena qualche mese di distanza mamma Erica Mastellaro e la figlia Laura Vaudano nel 2025 hanno entrambe conseguito la Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, portando in aula tesi che esplorano due mondi complementari: la terza età e la crescita dei giovani.

Erica Mastellaro, mamma, si è laureata il 17 ottobre 2025 con una tesi dal titolo “L’anziano e le nuove tecnologie. Le difficoltà che incontra nel loro approccio ed utilizzo, la fatica di adattarsi in un mondo in veloce trasformazione e i possibili aiuti.”

A pochi mesi di distanza, l’11 aprile 2025, Laura Vaudano, la figlia di Erica, ha discusso la sua tesi intitolata “Lo sport a supporto della psicologia, come l'attività sportiva influenza lo sviluppo sociale dei giovani”.

Due percorsi paralleli, due sguardi generazionali differenti, ma un’unica passione condivisa: quella per la psicologia.

E congratulazioni a tutte e due anche da parte della nostra redazione!