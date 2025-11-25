Trasporti, in Piemonte nuovo treno elettrico a doppio piano

Da oggi un nuovo treno elettrico a doppio piano entra a far parte della flotta piemontese del Regionale. Il treno è stato presentato questa mattina da Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia, a Marco Gabusi, Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, al binario 1 della stazione di Torino Porta Nuova. Presenti anche Cristina Bargero, Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Chiara Foglietta, Assessora ai Trasporti e alla viabilità del Comune di Torino, e Giuseppe Falbo, Direttore Regionale Piemonte Trenitalia.

Prosegue così il rinnovo della flotta del Regionale, previsto dal programma di investimenti dei Contratti del Servizio Ferroviario Metropolitano e Regionale stipulati con Agenzia per la Mobilità della Regione Piemonte pari a circa un miliardo di euro. Le consegne, che finora hanno portato in circolazione 57 nuovi treni elettrici, proseguiranno fino al 2026 per un totale - al termine della fornitura - di 71 treni di nuova generazione.

“L’arrivo di questo nuovo treno conferma il cambio di passo che abbiamo voluto imprimere al servizio ferroviario piemontese - ha commentato Marco Gabusi, assessore regionale ai Trasporti -. Grazie agli investimenti della Regione e al lavoro avviato nei nuovi contratti di servizio, abbiamo sbloccato una situazione ferma da anni e stiamo rinnovando profondamente la flotta. Un risultato concreto per i nostri pendolari, che oggi possono contare su mezzi più moderni, puntuali e confortevoli. Continueremo su questa strada, perché la qualità del viaggio quotidiano è una priorità per tutto il Piemonte”.

Da domani 26 novembre il nuovo elettrotreno di ultima generazione a doppio piano circolerà sulle linee ferroviarie con più alte frequentazioni, principalmente la linea Torino-Milano. “L’impegno del Regionale per i nostri passeggeri in Piemonte - ha detto Maria Giaconia Direttore Operations Regionale di Trenitalia – va avanti spedito. Il nostro obiettivo è di soddisfare le esigenze di mobilità fornendo, con un trasporto sempre più integrato e sostenibile, un’alternativa valida e competitiva al mezzo privato. Vogliamo garantire una crescente accessibilità e affidabilità del servizio e migliorare la performance sulla puntualità percepita”.

Elettrico, doppio piano, dotato di 8 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h. Ospita oltre 1.100 persone. Più spazio per le bici, fino a 12 postazioni con punti di ricarica per e-bike o monopattini elettrici. Le poltrone sono provviste di prese di corrente e usb, la climatizzazione interna si autoregola. Le vetture sono dotate di area per il passeggino e, nell’ampia toilette, di fasciatoio e il porte-enfant per la comodità dei più piccoli.

Sicurezza a bordo - Maggiore sicurezza a bordo grazie a un sistema di 50 videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live e 38 monitor con informazioni utili e idee di viaggio.

Persone a ridotta mobilità - Il treno è dotato di postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.