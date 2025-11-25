Cristiano Gatti rappresenta l'Italia a Singapore: l'unico italiano a Texpo Asia e "Via della seta" tessile FOTO

Il Centro Congressi di Marina Bay a Singapore ha ospitato due importanti appuntamenti internazionali dedicati al mondo tessile. Cristiano Gatti è stato l’unico italiano invitato a TEXPO ASIA e alla 7ª edizione della “Via della Seta” tessile.

Organizzati dal Consiglio Nazionale Cinese per il Tessile e l’Abbigliamento (CNTAC) e dal sotto consiglio dell’industria tessile del Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale (CCPIT TEX), i due eventi si sono svolti il 20 e 21 novembre e hanno riunito delegazioni, aziende e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Le giornate hanno ospitato il TEXPO ASIA – Pacific Textile and Apparel Supply Chain Expo & Summit e la 7ª Conferenza Tessile “Belt and Road” BRTC 2025, piattaforma internazionale leader per il dialogo e la cooperazione nel settore tessile e dell’abbigliamento. Il tema scelto per questa edizione è stato:

“Filiera globale del tessile e dell’abbigliamento: collaborazione e innovazione per il futuro”.

L’obiettivo centrale è stato quello di promuovere uno sviluppo coordinato lungo l’intera filiera tessile, rafforzare la cooperazione transfrontaliera e consolidare piattaforme multilaterali, favorendo risultati concreti in vista di un nuovo capitolo della collaborazione internazionale lungo la “Via della Seta”.

Per la prima volta, l’evento si è svolto al di fuori del territorio cinese, scegliendo Singapore quale snodo strategico per i trasporti marittimi e per gli scambi intercontinentali.

Il ruolo dell’Italia e la visione di Gatti

L’Italia è uscita dal circuito BRTC nel 2023. Nonostante ciò, il porto di Trieste resta un punto di riferimento fondamentale per i traffici navali tra Europa e Oriente. Negli ultimi anni, tuttavia, i dati evidenziano un forte squilibrio tra ciò che l’Italia importa dalla Cina e ciò che esporta verso il mercato cinese.

Gatti auspica che il dialogo avviato attraverso incontri come quelli di Singapore possa contribuire a riequilibrare la situazione, favorendo un import/export più equo e aumentando la richiesta in Oriente di prodotti italiani, riconosciuti nel mondo per la loro eccellenza.

Un invito frutto di una lunga collaborazione

La presenza di Cristiano Gatti nasce dalla collaborazione avviata nel 2015 tra CNTAC, CCPIT TEX e Confartigianato Biella. Negli anni, questo rapporto ha dato vita a numerosi incontri istituzionali e commerciali sia a Biella sia a Nanjing (Nanchino), capitale della provincia dello Jiangsu e uno dei più importanti distretti tessili cinesi.

Le imprese di Confartigianato hanno più volte partecipato a esposizioni e incontri B2B in Cina e, allo stesso modo, delegazioni cinesi sono state ospitate sul territorio biellese.

Per Gatti, questo è stato l’ottavo viaggio in Asia e il primo a Singapore. La sua speranza è quella di consolidare ulteriormente i rapporti costruiti negli anni, con l’obiettivo di rafforzare l’export dei prodotti italiani e sostenere il lavoro dei professionisti del settore: designer, modellisti, sarti e piccoli produttori tessili.