Biella, prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani: firmato il Protocollo Prefettura-Comune

Il Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, e il Sindaco della Città di Biella, Marzio Olivero, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, con il quale hanno inteso regolare i rispettivi e reciproci impegni in relazione al fenomeno.

Il Protocollo si inserisce in un piano più ampio promosso dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’iniziativa prevenzione e contrasto “truffe agli anziani”, che prevede un contributo dello Stato destinato alla realizzazione di progettualità mirate a sensibilizzare, informare e proteggere gli anziani contro i rischi di frodi e raggiri.

L’intesa costituisce l’esito dell’iter procedimentale originato dalla domanda di ammissione al contributo finanziario, presentata dal Comune di Biella con il progetto denominato “Apri gli occhi, non la porta! Ti siamo vicini”, approvato dalla Prefettura con il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto.

Le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno al Comune di Biella, pari ad euro 22.112,40, saranno impiegate principalmente per l’acquisto di un mezzo da adibire ad Ufficio mobile da attribuire in dotazione alla Polizia locale, per le normali attività di istituto e per realizzare azioni di polizia di prossimità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e tutelare le fasce più deboli.

L’utilizzo del mezzo consentirà di avvicinarsi fisicamente alle persone, e potrà fungere da punto di ascolto ove sarà possibile presentare istanze, segnalare problemi e intercettare le esigenze dei più vulnerabili. Si potranno ricevere, mediante il confronto, un sostegno psicosociale e giuridico da personale qualificato, anche ovviando a eventuali problemi di spostamento delle fasce più deboli verso gli Uffici di Polizia o del Comune.

Il Prefetto di Biella, nel sottolineare il disvalore dell’odioso fenomeno delle truffe agli anziani che attualmente costituisce una vera e propria piaga sociale, ha espresso il proprio compiacimento per il risultato raggiunto con la sottoscrizione del Protocollo, confidando che lo stesso possa rappresentare un ulteriore strumento di strategica rilevanza a consolidamento della positiva sinergia interistituzionale avviata sul territorio.