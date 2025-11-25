Biella, il Battistero si illumina di luce rossa per dire NO alla violenza contro le donne FOTO

Il Battistero di Biella si illumina di luce rossa per dire no alla violenza contro le donne. Nutrita partecipazione nella prima serata di oggi, 25 novembre, per la manifestazione indetta dall'Inner Wheel Club Biella, insieme a Inner Wheel Biella Piazzo, Inner Wheel Vallemosso, Inner Wheel Santhià-Crescentino e a Rotary Club Biella, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un gesto dal forte valore simbolico, unito ad un momento di riflessione collettiva oltre ad essere un invito a fermarsi, ricordare e non voltarsi dall’altra parte, sensibilizzando le coscienze e l’opinione pubblica. A turno i presenti hanno letto alcune brevi letture a cura dell’Associazione Orizzonti Creativi. L’evento è stato patrocinato dal comune di Biella e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella.