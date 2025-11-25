 / ATTUALITÀ

25 Novembre, Azzurro Donna Biella: "Indossa un fiocco rosso tra i capelli"

Oggi 25 novembre. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Azzurro Donna Biella lancia l'iniziativa "INDOSSA UN FIOCCO ROSSO TRA I CAPELLI", un segnale semplice e garbato per ricordare a tutti il valore del rispetto e della dignità. Per dire NO alla violenza di genere, per avere il coraggio di denunciare e di non restare indifferenti.

Aderisci anche tu!

E a questo proposito Azzurro Donna Biella invita a mandare le foto sotto il post pubblicato sotto la loro pagina FB e che verranno pubblicate con un posto dedicato. 

Michela Vannucci Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna Biella , s.zo.

