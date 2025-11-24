Scontro tra auto a Chiavazza FOTO

Nuovo sinistro stradale a Chiavazza. A rimanere coinvolte, stavolta, due autovetture in prossimità dell'incrocio tra via Firenze e via Cucco. È successo nella mattinata di oggi, 24 novembre.
Dalle prime informazioni raccolte, sembra che una persona sia stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, assieme agli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno l'esatta dinamica dell'incidente.