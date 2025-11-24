La truffa dell'asfalto, tornano le segnalazioni nel Biellese: ecco come difendersi

Tra i tentativi di raggiro segnalati alle forze dell'ordine nell'ultimo periodo vi è senza dubbio quella che prende il nome di “truffa del catrame o dell'asfalto”, un bieco e odioso stratagemma ancora molto diffuso, specialmente nelle zone del Nord Italia. Anche nel nostro Biellese, dove già in passato si sono verificati simili episodi.

La tecnica è la seguente: alcuni individui si fingono operai specializzati e propongono a cittadini e titolari di ditte di eseguire alcuni lavori di asfaltatura a prezzi inferiori (e vantaggiosi) rispetto a quelli vigenti. L'opera viene eseguita nelle strade e nei piazzali privati con materiale di dubbia provenienza, spacciato per bitume avanzato da altri lavori di cantiere che poi si rilevano inesistenti.

Una volta eseguito l'intervento, i finti operai vengono pagati prima che si riveli, dopo qualche giorno, la beffa finale: il “nuovo” asfalto, infatti, comincia a sfaldarsi e ne rileva la scarsa qualità tanto da lasciare l'amaro in bocca alle vittime. Spesso l'imbroglio acquista credibilità con la presenza di furgoncini, mezzi pesanti o veicoli a noleggio di dubbia proprietà che rafforza l'idea che ci si trovi davanti a dei veri e propri professionisti.

In alcuni casi, c'è chi si fa pagare anche una somma congrua in anticipo e, una volta lasciati soli, smantellano tutto e fanno perdere le proprie tracce. Adottando anche scuse come il guasto di qualche macchinario che necessita di una riparazione urgente che poi non sarà mai effettuata. Spesso questi malfattori riescono anche a fare breccia sulla psicologia delle loro vittime ottenendo cifre non proprio indifferenti.

Il consiglio di Carabinieri e forze di Polizia è sempre lo stesso: in caso di dubbi o perplessità si raccomanda sempre di digitare il numero di emergenza 112 prima di stipulare qualsivoglia contratto o accordo proprio per prevenire analoghe situazioni ed evitare consistenti perdite pecuniarie.