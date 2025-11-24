 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 24 novembre 2025, 08:10

VocidiDONNE, una speciale proiezione per il progetto “Donne per il futuro”

voci donne

Nuovo appuntamento con l'Associazione VocidiDONNE nell'ambito nell'ambito del progetto "Donne per il futuro". È in programma, infatti, una speciale proiezione di "Simone Veil - La donna del secolo" di Olivier Dahan. L'appuntamento è per giovedì 27 novembre, alle 20.30, presso il Cinema Verdi di Candelo. L'entrata è libera.

g. c.

