Torna nel Biellese il festival di storia “La città del lavoro”

Torna il festival di storia “La città del lavoro”, organizzato dal Centro di Documentazione “Adriano Massazza Gal”. Tre giorni di appuntamenti, da giovedì a sabato, dedicati alla ricerca, allo studio e alla divulgazione del lavoro, nel Biellese, ma non solo.

Il direttore del festival, alla sua seconda edizione, il docente universitario Fabrizio Loreto, così presenta l'evento: “Torniamo con gli stessi obiettivi: valorizzare i numerosi attori e le diverse esperienze (archivi, biblioteche, centri di ricerca, fondazioni e istituti) che il territorio biellese ha sviluppato nel corso degli ultimi decenni, attualizzando i contenuti di questa storia affascinante e ricca, fatta di momenti di progresso e arretramento, di continuità e rotture, di traversie e di opportunità”.

Molto ricco anche quest'anno il programma. Previsti infatti concerti musicali, conferenze sull'intelligenza artificiale e riflessioni sui processi di deindustrializzazione. E ancora, focus su biografie come quella di Anna Tempia Bonda, con un'attenzione alla solidarietà agli alluvionati del Polesine. Uno dei momenti più importanti del festival sarà la mostra dedicata a Guido Rossa, sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse, cui sarà dedicata un'esposizione fotografica sulla sua passione alpinistica.

“Uno dei punti di forza del festival – conferma Barbara Caneparo, direttrice del Centro di Documentazione – è la sua capacità di fare rete tra soggetti pubblici e privati, spesso con vocazione diverse, ma tutti accomunati dall'impegno di promuovere la ricerca e la storia locale. Ecco perché i vari appuntamenti sono distribuiti sul territorio, tenendo conto di alcune iniziative già realizzate nei comuni di Valdilana/Mosso e Vigliano, tra incontri con gli studenti e passeggiate nei villaggi operai”.

