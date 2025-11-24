Pollone, MCL Biella celebra San Pier Giorgio Frassati con una visita a Villa Ametis

In occasione dell’anno della santificazione di San Pier Giorgio Frassati, il Movimento Cristiano Lavoratori di Biella ha organizzato una visita privata alla storica Villa Ametis, residenza estiva della famiglia Frassati, luogo simbolico e profondamente legato alla memoria del giovane santo.

All’iniziativa hanno partecipato numerosi soci e amici di MCL, in un clima di raccoglimento, entusiasmo e condivisione. Dopo la visita, il gruppo si è ritrovato per il pranzo presso il Circolo MCL San Pier Giorgio Frassati, inaugurato da un anno a Pollone in collaborazione con la SOMS, a conferma del forte radicamento territoriale e del desiderio di costruire spazi di incontro e comunità.

La Dirigente provinciale di MCL, Clara Lega, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “La partecipazione è stata viva e sentita, segno di un interesse profondo per la figura di San Pier Giorgio Frassati, proprio in questo anno della sua santificazione. È anche l’anno in cui abbiamo aperto il Circolo MCL a lui dedicato, e vedere la cittadinanza rispondere con entusiasmo ci incoraggia a proseguire con fiducia”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e spirituale promosso da MCL Biella, che nei mesi scorsi ha già visto un’ampia partecipazione all’incontro con lo scrittore Franco Faggiani, e che proseguirà nel 2026 con nuovi appuntamenti aperti alla cittadinanza. MCL Biella ringrazia tutti i partecipanti e rinnova l’invito a seguire le prossime attività, sempre all’insegna della condivisione, della memoria e dell’impegno civile.