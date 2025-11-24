Biella, il Battistero si illumina di rosso contro la violenza sulle donne

Avviata nel 1991 dal Women’s Global Leadership Institute e rilanciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon nel 2008, la campagna internazionale “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” si svolge ogni anno dal 25 novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne al 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani.

Anche quest’anno le associazioni biellesi hanno scelto di affiancarsi e aderire alla campagna delle Nazioni Unite. L’Inner Wheel Club Biella, insieme a Inner Wheel Biella Piazzo, Inner Wheel Vallemosso, Inner Wheel Santhià-Crescentino e a Rotary Club Biella, martedì 25 novembre, alle 18. illuminerà di luce rossa il Battistero di Biella, simbolo religioso e culturale del territorio. Un gesto dal forte valore simbolico, che vuole essere un momento di riflessione collettiva e un invito a fermarsi, ricordare e non voltarsi dall’altra parte.

Molte persone non sono ancora pienamente consapevoli della gravità e della diffusione del fenomeno della violenza di genere: questa campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica affinché tutti, governi nazionali, amministrazioni locali, donne e uomini, possano sentirsi parte attiva della soluzione. Alle 18 è prevista l’illuminazione in rosso del Battistero; a seguire alcune brevi letture a cura dell’Associazione Orizzonti Creativi.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere questo importante momento di consapevolezza e solidarietà. L’evento è patrocinato dal Comune di Biella e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella.