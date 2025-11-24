Biella, nuova iniziativa della Questura per dire NO alla violenza sulle donne

Martedì 25 novembre, ultimo appuntamento con la Questura di Biella nell’ambito del progetto “…questo NON E’ AMORE”.

Domani, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Biella, in collaborazione con il centro commerciali “Gli Orsi”, approfittando anche dell’apertura del negozio Primark, allestirà uno stand all’interno del suddetto centro commerciale, così da creare un momento di incontro e interscambio con la cittadinanza sulle tematiche della giornata.

Saranno presenti dei poliziotti in divisa coadiuvati da una psicologa della Polizia di Stato che offriranno un contributo qualificato e un supporto psicologico a tutti coloro che decideranno di avvicinarsi al presidio per un confronto o semplicemente per avere maggiori informazioni sull’aiuto che la Polizia può offrire sia a livello legale che umano in casi di violenza di genere. Con la Polizia saranno presenti anche delle rappresentanti del Centro Antiviolenza e di Rete Dafne che daranno il loro apporto all’attività che verrà svolta.

Diverse sono state le iniziative collaterali a questa giornata pianificate dalla Questura. Sono state realizzate circa 300 locandine e numerosi poster riportanti un QR code che rimanda alle pagine ufficiali della Polizia di Stato dedicata alla campagna “…questo NON E’AMORE” nelle quali sono raccolte testimonianze reali oltrechè informazioni utili e strumenti di tutela. Grazie alla disponibilità dei commercianti biellesi, il materiale distribuito dalla Questura è stato affissi nei negozi, centri commerciali e in tutti i locali e i luoghi di maggiore aggregazione cittadina al fine di diffondere capillarmente il messaggio di questa giornata celebrata a livello internazionale.

Ma anche lo sport si è messo a disposizione della Polizia di Stato. Il Rugby Biella Club, domenica 23 novembre, è sceso in campo portando il messaggio dello stop alla violenza sulle donne attraverso un maxistriscione di circa 10 mt con il simbolo della Polizia di Stato, posto in prossimità del campo di gioco. All’ingresso dello stadio tra l’altro è stato affisso un poster con il QR code che rimandava al link della campagna “…questo NON E’ AMORE” e dei volantini appositamente creati per l’iniziativa.