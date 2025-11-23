Pralungo dice NO alla violenza sulle donne, letture e pensieri con gli studenti

Martedì 25 novembre anche a Pralungo ci sarà un momento di raccoglimento in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il ritrovo è alle 18, presso il monumento dedicato alla memoria di Erika Preti, di fronte alla Chiesa della Trinità.

I presenti leggeranno alcune frasi preparate dagli studenti della scuola media di Pralungo: parole semplici ma profonde per ricordare e per far riflettere. Sarà un momento di condivisione e consapevolezza per tenere vivo il ricordo e riflettere su tutte le forme di violenza che purtroppo continuano ad attraversare la nostra società.